El primer ministro británico Keir Starmer afirmó el miércoles que no había "ninguna justificación" para la violencia, después de que unos agentes fueran atacados por manifestantes enfurecidos porque un estudiante blanco fue esposado por la policía mientras agonizaba tras ser apuñalado por un hombre sij.

Las imágenes fueron publicadas el lunes luego de que un juez condenó a Vickrum Digwa, de 23 años, al menos a 21 años de cárcel por el asesinato de Henry Nowak, de 18, y por mentir a la policía diciendo que el estudiante le había lanzado insultos racistas.

Nowak fue apuñalado cuando regresaba de una fiesta en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, el 3 de diciembre de 2025.

Tras el veredicto y la divulgación del video esta semana se convocaron manifestaciones contra el actuar de la policía.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Imagen tomada de un video del 3 de diciembre de 2025, difundido por la policía el 2 de junio de 2026, que muestra al joven Henry Nowak, esposado por agentes, antes de su muerte, en Southampton, en el sur de Inglaterra.

El primer ministro calificó de "imperdonables" los llamamientos del dirigente nacionalista Nigel Farage para que la gente respondiera con "pura y fría rabia" a la muerte del joven Nowak, un asesinato que se ha politizado enormemente en Reino Unido.

Los manifestantes protestaron en Southampton gritando "No puedo respirar", las últimas palabras de Nowak antes de morir y exigían la policía que se pusiera de rodillas, haciendo eco a la muerte a manos de la policía estadounidense de George Floyd.

El martes en la noche, dos personas fueron detenidas durante una protesta liderada por la extrema derecha que derivó en violencia, pese a las súplicas del padre de Nowak de que el asesinato de su hijo no se utilizara "para crear más división, odio o tensión".

Leer tambiénEl video que sacude a Gran Bretaña: cómo una mentira sobre racismo le costó la vida a Henry Nowak

Once agentes resultaron heridos durante la manifestación en Southampton, en la que unos 100 manifestantes arrancaron vallas de jardines, lanzaron ladrillos, bengalas y sillas, y empujaron un contenedor en llamas contra la policía.

Los agentes respondieron rociando a los manifestantes y golpeándolos con escudos antidisturbios.

"Por mucho dolor que sintamos, no hay justificación para más violencia y desórdenes", dijo Starmer a los legisladores.

Farage y el activista de extrema derecha Tommy Robinson, que acumula una serie de condenas penales, afirman que la muerte de Nowak es un ejemplo de la llamada "policía de dos niveles", en la que "los derechos y privilegios de las personas blancas importan menos que los de las minorías étnicas", denunció Farage.

Starmer y su gobierno laborista niegan rotundamente que exista una policía de dos niveles.

En el Parlamento, Starmer acusó a Farage, cuyo partido Reform UK encabeza las encuestas de opinión, de "explotar esta tragedia para crear resentimiento y división".

El magnate tecnológico estadounidense Elon Musk, que dio publicidad al caso antes de que se publicara el video con la muerte de Nowak, ofreció financiar una acción judicial contra la policía.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más