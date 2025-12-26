La explosión se produjo en el interior de la mezquita Imam Ali bin Abi Taleb, situada en el barrio de Wadi al-Dahab, una zona mayoritariamente alauita de la ciudad de Homs, durante las oraciones del viernes 26 de diciembre. Las autoridades sirias acordonaron rápidamente la zona y abrieron una investigación, según informa nuestro corresponsal en Damasco, Mohamed Errami.

El Ministerio del Interior sirio habla, en un comunicado, de “una explosión terrorista” que ha causado al menos seis muertos y 21 heridos. Un balance anterior, facilitado por la agencia de prensa oficial Sana, hablaba de tres muertos y cinco heridos.

“Una explosión terrorista ha afectado a la mezquita Ali Ben Abi Taleb durante la oración del viernes en la calle Al-Khadri, en el barrio de Wadi al-Dahab, en Homs”, indicó el Ministerio del Interior en su comunicado.

Los primeros indicios apuntan a que la explosión podría estar relacionada con un atentado suicida o con un artefacto explosivo colocado en el lugar, pero las autoridades aún no han confirmado la naturaleza exacta del ataque. Ningún grupo ha reivindicado el ataque por el momento.

El Gobierno denuncia un “intento desesperado” por desestabilizar el país

El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio ha denunciado en un comunicado un “acto criminal cobarde”, que constituye uno de los “intentos desesperados y repetidos de socavar la seguridad y la estabilidad y sembrar el caos” en Siria.

El ministerio ha prometido “combatir el terrorismo en todas sus formas” y que los responsables serán perseguidos.

