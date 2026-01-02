Con el corresponsal de RFI en Damasco, Mohamed Errami

En una casa de cambio en el centro de Damasco, fajos de dinero en efectivo están apilados sobre el mostrador. Durante todo el día, se intercambian dólares por libras sirias. Las cantidades son enormes, difíciles de transportar y de contar.

"Cada día, recibimos cuatro o cinco bolsas enormes llenas de fajos de billetes en camión para satisfacer la alta demanda de los clientes que quieren cambiar sus dólares por libras sirias. Son realmente bolsas muy grandes, que contienen billetes de 5.000, 2.000 y 1.000 libras. Con la eliminación de los ceros, la nueva moneda debería volverse más legible y más normal, como las de Jordania o Arabia Saudita", explica un cambista.

Desde ayer, Siria ha comenzado a reemplazar su moneda nacional por una versión completamente renovada de la libra siria. Las autoridades intentan reactivar una economía marcada por años de guerra, sanciones e inestabilidad financiera.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Billetes despojados de los símbolos del régimen de Asad

Anunciada por el gobernador del Banco Central, Abdulkader Husrieh, la reforma tiene un doble objetivo: facilitar las transacciones diarias y restaurar la confianza de una población agotada tras más de una década de depreciación monetaria.

Con la nueva moneda, las autoridades prometen billetes más sencillos, con menos ceros, y la desaparición de los símbolos del régimen de Asad que cayó hace un año. Un gesto que es tanto económico como político.

"Si Dios quiere, este es un paso importante para nuestro país. Espero que aporte más valor a nuestra moneda en el futuro y que esté mejor posicionada en el mercado. Esto es algo que llevamos esperando mucho tiempo, especialmente desde el cambio de régimen. Ahora estamos esperando a ver cuáles serán los efectos concretos", dice el gerente de un hotel en Homs, que espera un poco más de estabilidad.

Sin embargo, cambiar monedas no será suficiente para reparar una economía destrozada por años de guerra. Pero para muchos sirios, puede ser una señal de que el país intenta entrar en una nueva fase.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más