Rusia fue un aliado incondicional de Bashar al-Asad y estas bases permitieron sobre todo a Moscú, su principal aliado político y militar, apoyar al expresidente sirio en la guerra civil a partir de 2015, mediante bombardeos contra los rebeldes. Este apoyo aéreo fundamental también permitió al expresidente sirio mantenerse en el poder hasta su caída, en 2024.

El aeropuerto de Tartús y el puerto de Jmeimim eran los únicos puestos avanzados militares oficiales de Rusia fuera de la ex URSS. Aunque seguían operativos durante las negociaciones, se espera que se transformen “en centros conjuntos de capacitación”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio.

Además, las autoridades de Damasco recuperan la administración de las instalaciones civiles de estos dos sitios. De este modo, retoman el control de estas bases clave de la presencia rusa en el país.

El proceso tendrá tres meses para completarse, según la agencia oficial de noticias siria Sana. Moscú no ha hecho comentarios inmediatos sobre este anuncio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Acuerdo “histórico”

El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al-Chaibani, inspeccionó el domingo las instalaciones e infraestructuras incluidas en el acuerdo, calificado de “histórico” por la agencia Sana.

Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil de Siria, a través de su director, Omar al-Hasri, declaró haber tomado el control del aeropuerto internacional de Latakia, una instalación civil adyacente a Jmeimim, cuyas actividades estaban estrechamente vinculadas a la presencia rusa en la base militar. La Autoridad trabajará en su “rehabilitación”, precisó Hasri, un paso “importante” para reintegrar los aeropuertos del país “al sistema nacional de aviación civil”.

Mantenimiento de las relaciones

El derrocamiento de Bashar al-Asad en 2024, a manos de una coalición de rebeldes islamistas, supuso un duro golpe para la influencia de Moscú en la región. Desde entonces, el presidente Vladimir Putin se ha esforzado por establecer relaciones con las nuevas autoridades de Damasco.

A pesar de la cercanía de Rusia con el antiguo régimen, las nuevas autoridades sirias nunca rompieron realmente sus vínculos con Moscú. Incluso han mantenido un canal diplomático: desde su llegada al poder, el presidente Ahmed al Sharaa ha sido recibido dos veces en Moscú por el presidente ruso.

Damasco ha exigido en varias ocasiones que Rusia extradite a Bashar al-Assad, quien se encuentra refugiado en Moscú junto a su esposa desde su destitución.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más