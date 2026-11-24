El funcionario aclaró a la prensa en Australia que Singapur, sin embargo, no participa en la investigación que Washington hace sobre el gigante de los chips de inteligencia artificial Nvidia, pero que estaba llevando a cabo su propia pesquisa sobre las infracciones a su legislación.

Nvidia se ha visto envuelta en un escándalo desde que se reveló la relación extramatrimonial de su recién reincorporado director ejecutivo, Jensen Huang, con una ex alta ejecutiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur, y de quien se sospecha que es una espía china.

"Nosotros también estamos investigando a empresas que podrían estar utilizando a Singapur y aprovechando su posición para transbordar y redirigir chips a través de Singapur hacia otras partes del sudeste asiático o hacia otros países", dijo Wong.

Señaló que Singapur había investigado a Megaspeed y a la protagonista del escándalo, Alice Huang.

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"En cuanto a Alice Huang, la detuvimos, la investigamos, pero finalmente la liberamos porque no había fundamentos para continuar con el proceso judicial. Estados Unidos comprende lo que hemos hecho", afirmó.

Según reportes, funcionarios de inteligencia estadounidenses sospechan que Megaspeed ha desviado microprocesadores de Nvidia hacia China. Washington ha dicho que está investigando a esa compañía por las exportaciones de chips.

El gobierno estadounidense de Donald Trump anunció también este mes controles de exportación más estrictos para los chips de IA, con el objetivo de cerrar una laguna legal que permitía a las empresas chinas acceder a la tecnología de Nvidia.

Exige ahora a los operadores de centros de datos en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil que obtengan una licencia de Washington para enviar semiconductores fabricados en territorio estadounidense a clientes en China.

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