Las nuevas pautas nutricionales federales enfatizan más las proteínas que las recomendaciones previas. El gobierno publicó un gráfico que sitúa a la carne, los lácteos y las grasas saludables en el mismo nivel que las verduras y las frutas.

Los granos integrales ricos en fibra como la avena están en la parte inferior.

La reacción de nutricionistas y defensores de la salud pública fue dispar: el consejo de reducir el azúcar y los alimentos procesados fue recibido de forma positiva, pero el énfasis en la proteína animal y los lácteos enteros fue "contradictorio".

"Me pareció todo confuso, contradictorio, ideológico y muy retro", dijo Marion Nestle, profesora emérita de nutrición de la Universidad de Nueva York.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, prometió que las nuevas pautas "revolucionarán" los hábitos alimentarios de Estados Unidos.

Nestle dijo que desaconsejar los alimentos altamente procesados era una "recomendación muy sólida", y añadió que la apoya de "todo corazón".

Pero también calificó las nuevas directrices como una victoria para las industrias cárnica y láctea.

Peter Lurie, presidente del Centro para la Ciencia en el Interés Público, dijo en un comunicado que el énfasis en la proteína animal, los lácteos enteros y la mantequilla era "perjudicial", y "socava (…) los consejos basados en la ciencia".

Datos federales muestran que los alimentos ultraprocesados -incluidos los productos horneados, dulces envasados, los snacks salados y los refrescos- representan alrededor del 55% de las calorías en la dieta promedio de los estadounidenses.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más