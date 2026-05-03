La playa de Copacabana ha coronado a Shakira como reina del pop latino. Según el Ayuntamiento de Rio de Janeiro, dos millones de personas acudieron a la llamada de la «loba», apodo de la cantante de 49 años en el megaconcierto gratuito que ha ofrecido.

La organización de un megaconcierto anual, en el que ya han participado Madonna y Lady Gaga, forma parte de una estrategia para impulsar el turismo: la ciudad recibió 2,1 millones de turistas extranjeros en 2025, una cifra récord.

El concierto en Copacabana ha seguido la estructura de la gira Las mujeres ya no lloran, aunque con sorpresas para el público local: cantó con Anitta y con los dos hermanos más icónicos de la música brasileña, Caetano Veloso y Maria Bethânia.

Fans se congregan cerca del escenario antes del concierto de la cantante colombiana Shakira, ansiosos por conseguir una buena vista de la actuación, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el 2 de mayo de 2026.

Shakira derrochó carisma y dedicó el show a las mujeres latinas, y en especial a los 20 millones de madres solteras de Brasil, que luchan para sacar adelante sus hogares.

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La colombiana, de 49 años, apareció en el escenario con más de una hora de retraso, tras un show de drones que dibujó una loba aullando en el cielo, con luna llena incluida.

La cantante colombiana Shakira y el cantante brasileño Caetano Veloso actúan durante un ensayo en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro, el 1 de mayo de 2026

Shakira tiene una relación especial con Brasil. La colombiana ha actuado allí en numerosas ocasiones desde 1996 y habla portugués con fluidez. Fue en Río donde, en febrero de 2025, presentó su gira mundial Las mujeres ya no lloran, nombre que toma de su último álbum de estudio.

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