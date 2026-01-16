Esta semana el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, visitó Costa Rica, donde el próximo 1° de febrero se celebrarán las elecciones presidenciales. Los opositores dicen que el presidente Rodrigo Chaves orquestó el viaje con fines propagandísticos a favor de Laura Fernández, la candidata del oficialismo, en un contexto en el que la seguridad es el principal tema de campaña.

Los presidentes Bukele y Chaves pusieron la primera piedra de una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la represión y la tortura en El Salvador.

Desde 2023 el tema de la inseguridad sobresale como el principal problema de Costa Rica. En ese año se registró la cifra más alta de homicidios en su historia: 905. Para el año 2025 fueron 873, la tercera más alta desde que se tienen registros. Para responder a esta problemática, el mandatario saliente costarricense ha recurrido al modelo de seguridad de Nayib Bukele, quien dijo, justamente, que “Costa Rica tiene la bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida”.

Así habló Bukele en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), aún en construcción, pero inaugurado en la recta final de las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2026.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Costa Rica, campaña atípica

"Esta campaña electoral en Costa Rica ha sido muy atípica por un fuerte activismo del Poder Ejecutivo. Bukele ha tenido un papel protagónico, como nunca en la historia de la Segunda República en Costa Rica. Esta visita se enmarca dentro de esa dinámica", analiza Ronald Alfaro, politólogo de la Universidad de Costa Rica.

Cuando ocurrió la visita, a principios de la semana, se reveló un presunto plan para asesinar al presidente Chaves en Costa Rica. Sobre el impacto de este anuncio, Alfaro estima que "hubo un despliegue no solo de seguridad sino también mediático. ¿En qué medida se trataba realmente de un plan o fue algo que ya estaba orquestado…? No se sabe. Pero quiero recalcar que este fenómeno en buena medida opacó la visita del presidente Bukele a Costa Rica".

La candidata oficialista Laura Fernández ya lideraba las encuestas antes de estos eventos. Preguntamos a este politólogo si la visita de Bukele la impulsará aún más en los sondeos.

"Todavía algunas de las encuestas se han hecho en el campo y aún no hay resultados que de alguna forma contemplen o midan el efecto que la visita de Bukele pudiera haber tenido, si fue grande o pequeño, hacia qué lado. Todavía hay un porcentaje de personas que se reportan como indecisas, el 40%. Estas son personas que están decididas a votar, pero que aún no han decidido por quién", concluye.

En Costa Rica, para ser electo a la presidencia se necesita obtener más del 40% de los votos; de lo contrario, se pasa a balotaje. La encuestadora CID Gallup proyecta que Laura Fernández ganaría en primera ronda.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más