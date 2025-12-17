Para entender la protesta simbólica arrojando hielo al mar de este martes en Boston contra los agentes del servicio de control de inmigración, aduanas de Estados Unidos, conocido por su sigla ICE, se debe evocar el periodo de 1773. Ese año, los colonos tiraron cajas de té al puerto de Boston para protestar contra el poder arbitrario de la corona británica. Hoy “el que actúa como un monarca es Trump”, dicen los militantes, agregando que Ice es el instrumento de la opresión actual.

De ahí que reproduzcan el gesto de arrojar algo al mar como acto de desobediencia simbólica. En este caso bloques de hielo, ice en inglés. El hielo representa las detenciones, deportaciones y el clima de miedo que se atribuye a ICE, indican los manifestantes.

“Por ejemplo, tuvo retenido un niño creo que de 5 años, lo tuvo retenido afuera de la casa donde vive para que los padres pudieran salir por él y poder arrestarlos. Ellos tenían un proceso de asilo, estaban en proceso todavía, entonces no sé cuál fue su final. Los padres fueron detenidos”, aseguró Ovi Fénix, quien ha preferido conservar el anonimato por su seguridad.

Según el manifestante, el ambiente es peor que en época de COVID, “aquí la gente ya no se reúne, la gente ya no sale a los centros comerciales, ya no sale a las tiendas, por miedo a encontrarse con estos actos. Incluso una persona siendo ciudadana, pues tienen miedo porque han visto de que ICE se ha venido en contra de todo aquel que parezca latino, hay mucho miedo”, agrega Fénix, quien asegura que las autoridades lo único que quieren es cumplir su objetivo con “ese odio que guardan en sus corazones por la raza latina”, concluyó.

Para él, Estados Unidos está cambiando. “Nuestros primeros inmigrantes llegaron a esta nación y construyeron esta nación, pero hoy en día es una atmósfera represiva, llena de odio y de esclavitud. La mano obrera y la mano que le ha dado soporte a la economía de los Estados Unidos la están cortando ellos mismos, la supremacía blanca”, lamentó.

Según un informe del Instituto Cato, solo el 5% de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año hasta el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70% no tienen ninguna condena.

El Departamento de Seguridad Nacional disputa estas cifras y argumenta que "el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos".

El Gobierno también asegura que desde el inicio del mandato de Trump en enero de 2025 hasta finales de octubre, más de dos millones de migrantes indocumentados han abandonado el país, de ellos, 1,6 millones lo han hecho voluntariamente y el resto ha sido deportados.

Con AFP

