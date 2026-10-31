El presidente de la República, el nacionalista Karol Nawrocki, interrumpió su vuelo hacia Senegal, adonde se dirigía en viaje oficial, y regresó de urgencia a la capital. Tras reunirse en el palacio presidencial con el suspendido presidente de la Corte Suprema, Zbigniew Kapinski, se dirigió a su sede, sitiada por manifestantes y los agentes.

Según imágenes de la televisión local, atravesó en medio de una multitud el cordón de policías equipados con escudos y cascos para llegar al máximo órgano judicial del país. Decenas de policías antidisturbios bloqueaban el acceso al edificio a los numerosos simpatizantes del partido nacional-conservador Derecho y Justicia (PiS, oposición) reunidos frente a él, constató un periodista de la AFP.

Estos simpatizantes llevan varias semanas manifestándose para apoyar a los jueces, nombrados por la derecha nacionalista cuando estaba en el poder. El gobierno del primer ministro centrista Donald Tusk quiere su destitución, mientras que Nawrocki los defiende.

"Es un golpe de Estado del primer ministro Donald Tusk (…). Está pisoteando nuestros derechos constitucionales", denunció ante la AFP uno de los manifestantes, Tomasz Zaleski. A lo largo de la noche se unieron a ellos figuras de la derecha radical y de la extrema derecha. La policía informó que detuvo a tres personas después de que intentaran ingresar al recinto.

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Considerado por la UE como demasiado dependiente del poder político, el Constitucional fue una de las manzanas de la discordia entre Bruselas y los nacionalistas durante su mandato (2015-2023), ya que estos defienden la legislación polaca sobre la del bloque. Ya en 2015, el gobierno del PiS había nombrado para ese tribunal a jueces abiertamente comprometidos políticamente, a quienes ni Tusk ni la UE reconocen.

Desde su regreso al poder en 2023, Tusk, exjefe del Consejo Europeo, promete resolver la crisis. Por ahora en vano, dado que el presidente obstaculiza las nominaciones de su gobierno a la corte. "Restablecer el Estado de derecho es nuestro deber", declaró Tusk en X. Fue una de las juezas nombradas por el actual gobierno, Anna Korwin-Piotrowska, quien anunció la suspensión de Swieczkowski, una figura controvertida.

El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Zurek, también informó en rueda de prensa que solicitó el levantamiento de la inmunidad del jefe de la corte. "Este tribunal se ha convertido en propiedad privada, debemos restablecer su buen funcionamiento", declaró. Por el momento reina la confusión.

El tribunal desmintió la salida de Swieczkowski, al tiempo que denunció "un golpe de Estado" en X. El sitio web del tribunal no estaba disponible el viernes por la noche. "¡Tusk traidor!", gritaban los partidarios del PiS frente al tribunal.

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