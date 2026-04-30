"El futuro, colegas, es sin fósiles, ni en los combustibles ni en la política". Con estas palabras cerró su intervención la ministra colombiana de Medio Ambiente, Irene Vélez Torres, entre aplausos, en esta conferencia inédita con participación de 56 países.

Fue un tono directo que encontró eco entre los participantes, como Andrea Cardoso, profesora de la Universidad del Magdalena y especialista en la industria del carbón, que forma parte del panel científico creado para el evento.

"Es un buen comienzo, con muy buena energía y muy buenas intenciones de colaborar entre países y entre distintos delegados. El objetivo no era negociar nada, a diferencia de la COP. Queremos seguir trabajando en ello. El entusiasmo compartido aquí ha sido contagioso", señala.

El reto ahora es convertir ese impulso en acciones concretas. Es justamente lo que espera Alexandre Naulot, responsable del Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles.

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"La próxima conferencia será organizada por Tuvalu, copatrocinada por Irlanda. Y, sobre todo, Tuvalu es parte de las discusiones sobre el tratado. Esperamos que, junto con los otros 17 países que participan en las negociaciones, centre los debates de la conferencia en un nuevo tratado".

Mil quinientos participantes, cinco días de debates. Santa Marta estuvo a la altura. Las palabras están sobre la mesa. Ahora falta darles vida, de aquí a 2027 y más allá.

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