España e Israel se enzarzaron este lunes en un nuevo cruce de duras declaraciones luego de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel respondiera denunciando una "campaña antiisraelí y antisemita" de Madrid. Con información de nuestro corresponsal Ray Sánchez.

El Gobierno de España, una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, anunció a través del líder socialista Pedro Sánchez desde el palacio presidencial de la Moncloa una serie de medidas contra lo que denominó "el genocidio" en Gaza que "se ejecutarán de manera inmediata" según el presidente español.

"Entre las medidas anunciadas está el embargo total de compra y venta de armas a Israel, así como la prohibición de tránsito por territorio español de barcos o aviones que transporten material bélico para el ejército responsable de la ofensiva en Gaza. El gobierno español tampoco permitirá la entrada al país de gobernantes y militares que hayan participado de forma directa en los crímenes de guerra contra el pueblo palestino, y prohibirá la importación procedente de los asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania. Además, la aportación española a la ayuda humanitaria para la población de Gaza se incrementará en 150 millones de euros. Sin embargo, España no romperá relaciones diplomáticas ni retirará a su embajadora en Tel Aviv, como reclamaban los socios izquierdistas del gobierno de coalición de Pedro Sánchez", informa desde Madrid, nuestro corresponsal Ray Sánchez.

Campaña antiisraelí y antisemita

Inmediatamente después, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, respondió con un largo mensaje en la red X en el que acusó al Gobierno español de llevar a cabo "una campaña continuada antiisraelí y antisemita" con el fin de "distraer la atención de graves escándalos de corrupción".

El ministro se refería a los frentes judiciales que cercan a Sánchez, como una investigación por un caso de mordidas a cambio de obras públicas contra dos antiguos cercanos colaboradores suyos, su ex número tres Santos Cerdán y su ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Asimismo, Sánchez se ha visto debilitado por investigaciones judiciales contra su esposa, su hermano y el fiscal general del Estado que nombró su Gobierno.

El ministro israelí afirmó que, a modo de sanción, su gobierno prohibirá la entrada en Israel a la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, así como a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de origen palestino, ambas pertenecientes a la plataforma de izquierda radical Sumar, parte de la coalición gobernante junto a los socialistas.

Dos ministras españolas no podrán entrar a Israel

"Es un orgullo que un estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada", respondió en la red Bluesky Yolanda Díaz, uno de los principales rostros de Sumar, que suele empujar a los socialistas a ser más contundentes contra Israel por sus acciones en Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español también censuró "la inaceptable prohibición de entrada a Israel" a las dos ministras, al tiempo que rechazó "tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo" de parte de Israel.

El nuevo rifirrafe diplomático coincide con la muerte en Jerusalén oriental de un joven español recientemente emigrado a Israel, una de las seis víctimas mortales de un ataque a tiros perpetrado según la policía por dos atacantes palestinos contra una parada de autobús, este lunes de mañana.

El ataque de Hamás del 7 de octubre, que desencadenó la actual contienda, provocó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

Las represalias israelíes han causado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

Con información de AFP

