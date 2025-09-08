Las provincias de Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo recuperaron el suministro eléctrico este lunes tras sufrir un apagón total el domingo por una avería. La isla sufre importantes cortes, incluso programados, debido a la antigüedad de sus infraestructuras y la escasez de combustible.

Las cinco provincias del este de Cuba que sufrieron un apagón total el domingo por la noche -Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo- recuperaron el suministro eléctrico, según anunciaron las autoridades. El origen del corte fue una avería en una línea.

La isla, con 9,7 millones de habitantes, ya sufre interrupciones programadas de electricidad y algunas poblaciones apenas tienen luz durante tres horas al día.

Cuba enfrenta una grave crisis energética debido al mal estado de su infraestructura, con ocho centrales termoeléctricas obsoletas y escasez de combustible para alimentar los grupos electrógenos instalados en la isla.

En busca de una solución, las autoridades ya han instalado 28 de los 52 parques fotovoltaicos previstos para este 2025, todos ellos fruto de una inversión china, aunque no han logrado disminuir los cortes.

Este verano, los apagones programados se extendieron incluso a la capital, La Habana, donde en algunas zonas llegaron a ser de hasta 10 horas diarias.

Desde octubre de 2024, Cuba ha sufrido cuatro apagones generalizados, algunos de varios días de duración.

