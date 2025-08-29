Este lunes 1 de septiembre entran en vigor en Rusia varias leyes que, una vez más, tienen por objeto regular los medios de comunicación. Se suman a otras medidas que ya están en vigor desde este verano boreal. Algunas de ellas se asumen y se deciden oficialmente, otras mucho menos.

Por Anissa El Jabri, corresponsal de RFI en Moscú

La red de control es cada vez más amplia y sus mallas cada vez más estrechas. Sus manifestaciones son diversas. Desde esta primavera y, sobre todo, desde este verano, los cortes de Internet son cada vez más frecuentes y prolongados. Aunque esto depende de las regiones: algunas, como Moscú —salvo en caso de acontecimientos importantes, como una reunión diplomática— se libran en general, mientras que el sureste de Rusia se ve especialmente afectado, con cortes que han llegado a durar varios días seguidos en Krasnodart o Sochi. La región de Nizhni Nóvgorod sigue siendo hoy en día la más afectada por los cortes.

El impacto es importante en un país con una economía muy digitalizada, donde, por ejemplo, es perfectamente normal pagar las compras en el mercado mediante lo que se denomina “piervod”, es decir, una transferencia electrónica de banco a banco simplemente mediante el número de teléfono del vendedor.

Servicios mantenidos en caso de corte

Es imposible saber realmente a qué se debe exactamente. Aunque el fenómeno ha cobrado mucha importancia, las autoridades siempre alegan diversas razones, todas ellas en términos técnicos: daños en los equipos, ralentizaciones o restricciones parciales. Sin embargo, como señal de que prevén que estos cortes se prolonguen en el tiempo, actualmente están preparando un plan con listas “blancas” de servicios de importancia crítica, es decir, servicios que, pase lo que pase, siempre se mantendrán en caso de corte.

A priori, las aplicaciones de taxi, las de los bancos y los servicios gubernamentales estarían en esta lista, que debería estar operativa para finales de 2025. Algunos ya temen que, en realidad, esto permita instalar en algunos lugares cortes casi permanentes… Sin crear demasiadas interrupciones en la vida cotidiana, ya que los servicios básicos siempre estarán disponibles.

Paralelamente, el poder busca reforzar su control sobre la expresión en las redes sociales y los servicios de mensajería. Adiós a WhatsApp y Telegram, o casi: el pasado 13 de julio, Roskomnadzor, el guardián ruso de Internet, anunció sin previo aviso la prohibición de las llamadas desde estos servicios de mensajería, oficialmente para luchar contra los intentos de estafa y fraude. Hoy en día, todavía es posible realizar llamadas desde estas aplicaciones de mensajería, pero no siempre y no para todo el mundo. En la mayoría de los casos, sufren al menos algunas interrupciones y las videollamadas ya no funcionan. Sin embargo, todavía es posible utilizar los mensajes escritos.

Un bloguero ruso alerta sobre la aplicación de mensajería Max

Hay que decir que WhatsApp y Telegram son muy populares en Rusia, ya que los utilizan aproximadamente dos tercios de la población. Telegram es incluso el canal que utilizan los blogueros “Z”, aquellos que apoyan activamente la ofensiva rusa en Ucrania. Por su parte, las autoridades promueven activamente el uso de una aplicación de mensajería nacional. ¿Su nombre? Max, un nombre común y, por lo tanto, familiar para los rusos. Un nombre tranquilizador sobre el papel, pero, como era de esperar, Max no destaca por su rendimiento en términos de confidencialidad de las comunicaciones. No utiliza ninguna tecnología de cifrado “de extremo a extremo”, lo que hace que todas las comunicaciones que pasan por esta plataforma sean fácilmente interceptables por los servicios de inteligencia.

Hace unos diez días, un bloguero llegó a afirmar que “Max solicita sistemáticamente acceso a la cámara de tu teléfono, al micrófono, a los contactos, a tu geolocalización e incluso a todos tus archivos, así como acceso al Bluetooth, a las direcciones IP y al tiempo de actividad. También recopila datos sobre otras aplicaciones que tienes instaladas. Lee el contenido de las fotos e incluso puede almacenarlas en algún lugar”.

El bloguero que realizó este video, con la intención de que fuera una advertencia detallada, acumuló en pocos días 500.000 visitas en TikTok, antes de eliminarlo. El motivo esgrimido: no llamar la atención sobre sí mismo y evitar “que unos tipos de uniforme llamen a su puerta”. Criticar a Max en Rusia, una aplicación de mensajería lanzada a petición expresa del jefe del Estado, es sin duda una tarea arriesgada.

