Las autoridades ruandesas anunciaron este jueves 28 de agosto la llegada de siete migrantes expulsados de Estados Unidos y que se encuentran en Kigali desde mediados de agosto. Se trata del primer grupo deportado en el marco de un acuerdo bilateral que prevé el traslado de 250 personas expulsadas por Washington.

De los siete deportados, tres ya expresaron su deseo de regresar a sus países de origen. "Todos han recibido el apoyo adecuado y la protección del gobierno ruandés", declaró Yolande Makolo, portavoz del gobierno.

“Mientras que cuatro desean quedarse" en Ruanda y "construir allí su vida", indicó.

Las autoridades no informaron de las nacionalidades de los siete deportados, llegados al país como parte del acuerdo anunciado a principios de agosto de que Ruanda acogería hasta 250 migrantes desde Estados Unidos, con la condición de aprobar a cada individuo propuesto para la reubicación.

Campaña de deportaciones

Ruanda se convierte así en una nueva destinación de los extranjeros expulsados por Estados Unidos dentro de la campaña de deportaciones de la administración Trump, uniéndose a El Salvador, Uganda y Sudán del Sur.

Este primer grupo llegó a mediados de agosto y está siendo alojado por una organización internacional, con visitas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de los servicios sociales ruandeses, detalló Kigali.

Activistas acusan a Ruanda de aceptar el acuerdo únicamente por dinero sin poder garantizar el correcto trato de los deportados. También está la posibilidad de estrechar lazos con Estados Unidos, mediador en el conflicto que mantiene la milicia M23, apoyada por Ruanda, con la República Democrática del Congo.

