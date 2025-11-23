El Ministerio de Defensa ruso informó de la toma de Petrivske, en la región de Donetsk, y de Tije y Otradne, en la región de Dnipropetrovsk (centro-este). El ejército ucraniano atraviesa dificultades en el frente, luchando por conservar el control de varias posiciones y reculando en algunos sectores del norte y del sur del país.

Representantes ucranianos, estadounidenses y europeos se reúnen este domingo en Ginebra para estudiar el plan de 28 puntos del presidente Donald Trump, destinado a poner fin a casi cuatro años de conflicto. Kiev recibió la propuesta con preocupación, pues recoge varias exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorios a Rusia, acepte reducir su ejército y renuncie a unirse a la OTAN.

No obstante, ofrece garantías de seguridad para Ucrania por parte de países occidentales, algo que Kiev lleva años exigiendo. El presidente ruso, Vladimir Putin, instó a Kiev a negociar con ese documento como base, y amenazó con proseguir su ofensiva si Ucrania se niega.

