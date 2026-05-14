Con nuestra corresponsal en Moscú
Se sabía que el gobernador de Bélgorod estaba en la mira desde hacía varias semanas. De hecho, se encontraba oficialmente “de vacaciones”. Viatcheslav Gladkov tuvo que hacer frente, desde 2023, a las incursiones y luego a los ataques de Ucrania. En Moscú se rumoreaba que había cometido demasiados errores.
El último de ellos: hacer públicas las protestas de algunos habitantes por la supresión de Telegram. Una decisión tomada en las altas esferas que se suponía que él debía, ante todo, hacer cumplir.
Leales al Kremlin
Antes del anuncio de lo que se presentó como dos renuncias, los ahora exgobernadores habían perdido a sus adjuntos, acusados de corrupción en la construcción de las fortificaciones de defensa.
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Al frente de estas regiones ahora están dos personalidades que encarnan la lealtad al Kremlin y a su decisión de lanzar una ofensiva en Ucrania. Egor Kovalchuk, quien dirigirá la región de Briansk, había estado desde julio de 2024 al frente de la región de Lugansk, anexada en 2022.
En cuanto a Bélgorod, será dirigida por un exoficial que combatió en Siria y también en Ucrania, en particular en la batalla de Avdíivka. Alexander Shuvaev será el segundo veterano en dirigir una región de Rusia, después del gobernador de Tambov, nombrado en noviembre de 2024.
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