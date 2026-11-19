Una reunión bilateral con Trump, seguida de una "cumbre a tres" con Xi Jinping: los encuentros de Shenzhen, al margen de la APEC, debían marcar el gran regreso de Putin al club de las grandes potencias. Y lo han sido, en cierto sentido. Pero una espectacular operación militar de Ucrania vino a aguarle la fiesta: la destrucción de una parte del puente de Crimea.

Un estruendo de hormigón y acero y un símbolo que se derrumba: la destrucción parcial del puente de Crimea constituye un golpe muy duro de Ucrania contra la Rusia de Vladimir Putin. La infraestructura, construida en 2018 para conectar Crimea con Rusia, era considerada la culminación de la «incorporación» del territorio ucraniano, cuatro años después de su anexión ilegal. El puente, inaugurado por el propio Vladimir Putin al volante de un reluciente camión naranja, también debía simbolizar el poderío recuperado de Rusia, poco menos de tres décadas después del derrumbe de la URSS.

La carga simbólica es aún mayor porque Vladimir Putin creía haber logrado lo que otros dirigentes no habían conseguido antes que él. El puente de Crimea y la conexión a través del estrecho de Kerch son, en efecto, un viejo proyecto cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX. Nicolás II, el último zar de Rusia, había aspirado a construirlo, pero no lo consiguió. Stalin también lo intentó al término de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el puente ferroviario construido a toda prisa en 1944 fue un fracaso estrepitoso: cedió ante la presión de las aguas heladas del mar de Azov, ya que los ingenieros soviéticos habían descuidado la protección de los pilares de la estructura.

Crimea, el talón de Aquiles de Putin

El alcance simbólico de la operación es, por tanto, enorme, pero su impacto estratégico es igualmente considerable. A partir de ahora, abastecer a Crimea será muy difícil y la logística militar rusa se resentirá en todo el frente. Y es que el suministro dependerá casi exclusivamente de la carretera que serpentea a lo largo del mar de Azov, por los territorios ocupados desde 2022, una vía constantemente bombardeada por los drones ucranianos.

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Además, para reparar el puente, Rusia tendrá que desplegar enormes recursos de defensa antiaérea que harán falta en otros lugares. Y las obras serán muy difíciles de llevar a cabo: primero, porque se acerca el invierno; segundo, porque tendrán que realizarse bajo el fuego ucraniano, como demuestran los nuevos ataques sufridos por el puente este jueves 19 de noviembre, más de tres días después del primer ataque. Crimea había servido a Rusia como base de retaguardia durante la invasión de 2022. Ahora se ha convertido en su talón de Aquiles.

Del camión bomba a los misiles Flamingo

Precisamente por eso, las fuerzas ucranianas han insistido, año tras año, en atacar y dañar este puente, con métodos y medios que no han dejado de evolucionar desde 2022. Esta evolución demuestra, además, el extraordinario desarrollo tecnológico, industrial y militar del país. En 2022, un camión bomba explotó sobre el puente. En 2023, fue atacado con drones navales. Esta vez, Ucrania lanzó varias oleadas de drones, seguidas de disparos de misiles, entre ellos Flamingo y Neptune de fabricación ucraniana. El objetivo era neutralizar las defensas antiaéreas rusas y luego bombardear uno de los tableros del puente, sin duda uno de los más protegidos del mundo.

Fueron necesarios meses para preparar esta operación de enorme complejidad, y no es casualidad que se haya lanzado a pocos días de la cumbre de Shenzhen. Porque esta demostración de fuerza militar muestra una imagen de debilidad de Putin frente a sus interlocutores chinos y estadounidenses. Y todo ello en un contexto de gran fragilidad diplomática para los ucranianos, que temen que Donald Trump ceda ante las exigencias territoriales rusas.

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