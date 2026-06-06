"Se han derribado 86 drones sobre la región de Leningrado. Las operaciones de combate continúan", escribió en Telegram. "San Petersburgo ha sido blanco de un ataque a gran escala llevado a cabo por drones militares", indicó por su parte el gobernador de la ciudad, Aleksandr Beglov. "Pido a los habitantes que se queden en sus casas y no salgan", agregó.

Por su parte el aeropuerto internacional de Pulkovo, al sur de la ciudad, anunció una interrupción temporal del tráfico, sin precisar el motivo. El miércoles, durante la inauguración del Foro de San Petersburgo, conocido como el "Davos ruso", drones ucranianos impactaron una instalación petrolera y un emplazamiento militar cercano.

Los invitados que llegaban al evento fueron recibidos con una columna de humo negro como telón de fondo. La cumbre, a la que asisten altos funcionarios rusos y extranjeros, concluye este sábado, un día después de la intervención del presidente Vladimir Putin.

Otros ocho drones ucranianos también fueron interceptados esta madrugada cuando se dirigían hacia Moscú, reportó en Telegram el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin. Y más aeronaves no tripuladas provocaron un incendio de unos 5.000 m2 en un depósito de combustible en la región rusa de Krasnodar, según las autoridades locales.

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En Ucrania, en la región de Zaporiyia, un ataque con drones rusos contra "infraestructuras esenciales e industriales" causó dos muertos, según el jefe militar local, Iván Fedorov. En la región de Dnipropetrovsk, atacada "casi 30 veces con drones y artillería", otra persona falleció y tres resultaron heridas, indicó el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ghanza.

Los servicios de emergencia ucranianos también informaron de ataques con drones contra la ciudad de Odesa (sur), que no causaron heridos. Kiev ha intensificado recientemente sus ataques con aeronaves no tripuladas en los territorios ocupados y contra Rusia, en represalia por los bombardeos diarios de Moscú contra su territorio.

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