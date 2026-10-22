Un ciudadano alemán fue detenido el miércoles 21 de octubre en Rusia. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, está acusado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de actuar como mercenario en favor de Ucrania. Podría ser condenado a una larga pena de prisión.

Es el tercer ciudadano extranjero arrestado en menos de diez días en el país, un hecho que parece confirmar la adopción por parte de Moscú de una "diplomacia de los rehenes", en la que los detenidos servirían posteriormente como moneda de cambio.

Como ocurre en cada caso, el FSB difundió un video de la detención. En él, el hombre aparece con el rostro descubierto y habla en alemán. A continuación, se muestran documentos, papeles y fotografías presentados como pruebas de su participación en el ejército ucraniano. No se especifica el motivo de su presencia en Rusia. Tampoco se ofrecen detalles sobre el lugar ni las circunstancias de su arresto.

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La semana anterior, un ciudadano sueco acusado de preparar actos de sabotaje había corrido la misma suerte. Unos días antes, un periodista japonés fue encarcelado por espionaje, en un contexto de deterioro de las relaciones entre Rusia y Japón.

Estos tres casos se producen además poco después de un mensaje lanzado por Dmitri Medvédev. El exdirigente del Kremlin llamó a detener a más occidentales para constituir una reserva de moneda de cambio.

Al mismo tiempo que se publicaba, el miércoles 21 de octubre, el video del ciudadano alemán y coincidiendo con la visita a Rusia del enviado de Donald Trump, se conoció también la liberación de un ciudadano estadounidense acusado de mercenarismo. Una liberación que, según aseguró el presidente de Estados Unidos, se produjo sin ninguna contrapartida.

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