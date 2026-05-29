El mandatario rumano subrayó la necesidad de analizar las implicaciones del que calificó como “el incidente más grave” ocurrido en Rumania desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Las fuerzas rumanas no tuvieron tiempo de interceptarlo, informó el Ministerio de Defensa. Aunque ya se habían detectado incursiones de drones en territorio rumano desde 2022, esta es la primera vez que uno se estrella contra un edificio residencial.

La presidencia señaló que el carácter sin precedentes del suceso requiere una respuesta “firme, coordinada y proporcionada” a nivel nacional, aliado e internacional.

El Gobierno rumano denunció una “grave e irresponsable escalada” tras el impacto del dron en la ciudad de Galati, próxima a la frontera con Ucrania. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el aparato formaba parte de un ataque ruso contra objetivos civiles e infraestructuras en territorio ucraniano y penetró en el espacio aéreo rumano antes de estrellarse contra un edificio residencial, provocando un incendio.

Los servicios de emergencia indicaron que la carga del dron explotó y causó heridas leves a los dos ocupantes del apartamento afectado, quienes lograron evacuar por sus propios medios. El Ministerio de Exteriores convocó al embajador ruso en Bucarest tras el incidente.

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La OTAN condenó la “irresponsabilidad” de Rusia. Su secretario general, Mark Rutte, expresó la “solidaridad absoluta” de la Alianza con Rumania y reiteró que está preparada para defender “cada centímetro” del territorio aliado. En la misma línea, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN denunció la incursión como irresponsable y reafirmó el compromiso de defensa colectiva.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su “plena solidaridad” con Rumania y condenó la guerra de “agresión” rusa.

Durante el incidente, dos cazas F‑16 despegaron para interceptar los objetivos, sin lograr evitar el impacto.

El episodio se produjo en un contexto de aumento de la tensión regional: Ucrania activó una alerta aérea nacional ante nuevos ataques, mientras Kiev acusó a Moscú de dañar un carguero en el mar Negro. Por su parte, autoridades rusas informaron de la muerte de una persona en un ataque con drones ucranianos en la región de Volgogrado.

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