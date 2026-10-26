La música electrónica y enérgica de Rone invade la sala mientras el público se instala en las butacas del Auditorio de Guanajuato. En lo alto de un muro de piedra, una chica baila desatada junto al DJ. Pero eso es apenas un abrebocas de la explosión de movimiento que seguirá durante más de una hora.

“Room with a view”, para 16 bailarines y Rone, es un espectáculo hipnótico y violento, concebido en 2019 por el colectivo francés La Horde y el Ballet Nacional de Marsella. Transpone a la escena un mundo caótico y plagado de violencia, donde sus habitantes ponen el cuerpo para resistir.

En el marco de la Gran fiesta Franco-mexicana, este espectáculo de baile y música electrónica fue reinterpretado por bailarines profesionales mexicanos quienes exploran la contestación y la revuelta.

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“Estamos hablando mucho de resistencia y pues en México todos los días estamos resistiendo en este sistema. Siento que eso ha creado también un vínculo de colectivismo. Hay días en los que unos estamos más cansados, o uno está lastimado, pero no pasa nada. Creo que la obra habla también de que no podemos resistir solitos”, declaró el bailarín César Brodermann.

“Es una obra que trata sobre la resistencia y poner el cuerpo. Entonces, pues hay muchas cosas que tienen intersección entre México y Francia. Pero también ha sido muy bello que nos han permitido que la obra sea nuestra también,interpretarla como somos nosotros. No estamos copiando un molde, sino que desde una inspiración que ya existe cada quien baila según su personalidad, sus contextos. Hemos sentido mucha libertad”, agregó la bailarina Aime Sánchez.

El músico Rone hizo el viaje a México para participar en esta nueva versión de “Room with a view”.

“Estoy viviendo un sueño. Nunca pensé que este espectáculo tuviera este recorrido. Es la primera vez que vengo a México y me pareció genial de retomarlo con artistas mexicanos. Los conocí hace dos semanas y son extraordinarios, técnica, humana y artísticamente. Han inyectado una nueva energía al espectáculo. Hay un momento en que se me pone la carne de gallina, al final del espectáculo, donde todo vuelve a la calma. Ellos se acercan a mí y hay mucha emoción, incluso hemos llorado… en eso los mexicanos son muy buenos, en las emociones. En la alegría y las sonrisas. Esto me ha impactado mucho”, expresó Rone.

“Room with a view” se presentó en el Festival Cervantino de Guanajuato y en otras ciudades mexicanas.

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