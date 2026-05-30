El mayor de los hermanos Cerúndolo tenía una gran oportunidad de lograr un gran resultado en este Roland Garros, tras las eliminaciones prematuras de Jannik Sinner y Novak Djokovic, entre otros favoritos, y la ausencia por lesión del actual campeón, el español Carlos Alcaraz.

Cerúndolo pagó con la pérdida del primer set su mal segundo servicio (0 de 11 puntos ganados) y en el segundo no logró aprovechar ninguna de las tres pelotas de break que tuvo, por lo que cuando se dio cuenta ya iba dos sets abajo.

Más consistente con el saque (sólo concedió una bola de quiebre en los dos sets siguientes y la salvó) y reduciendo el número de errores no forzados, el argentino llevó a su rival al quinto parcial.

Pero en ese quinto set volvieron los problemas en el saque para Cerúndolo, que además cometió el doble de errores no forzados que su rival en esa manga (14 a 7), por lo que terminó inclinándose tras algo más de tres horas de partido.

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