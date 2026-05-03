El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, prepara un paquete de proyectos para enviar al Parlamento para crear nuevas leyes de hidrocarburos, de energía y de inversiones, en medio de un clima de protestas que arrincona a su gobierno. Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas, derivada de una larga política de subsidios a los combustibles que agotó los dólares de sus reservas. Paz eliminó las subvenciones en diciembre, pero la mala situación persiste.

Paz asumió el poder en noviembre pasado y puso fin a un ciclo de 20 años de gobiernos de izquierda, iniciado por Evo Morales (2006-2019) y continuado por Luis Arce (2020-2025), a quienes acusa de dejar un "país quebrado".En un clima de reclamos y manifestaciones, el centroderechista convocó a parlamentarios, autoridades públicas y dirigentes gremiales y sociales a un "encuentro nacional" para consensuar el anunciado paquete de leyes que busca impulsar la economía.

"A partir de los siguientes días, en mayo, iremos presentando las (propuestas de) leyes que se requieren en el país", como las de hidrocarburos, de energía y de inversiones, "que tendrán que ser debatidas en el Parlamento abiertamente ante el país, porque tienen que ser 'socializadas' ante la patria", dijo el mandatario, de 58 años, en un mensaje a la nación televisado."El único motivo de esas normas es que Bolivia pueda crecer, desarrollarse, que genere empleo" y "bienestar", agregó.

Paz también aseguró que convocará próximamente otros "encuentros nacionales" para potenciar la minería y evaluar el uso de las tierras agrícolas.

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El mensaje de Paz llegó en la víspera del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, fecha en la que el sindicato más grande del país, la Central Obrera Boliviana (COB), anunció que dará un "ultimátum" al gobierno.

En los últimos días, además de los obreros, transportistas, campesinos, maestros, médicos, mineros e indígenas también han reclamado desde aumentos salariales y solución a la crisis de los combustibles hasta abastecimiento de medicamentos y derogaciones de normas.

(Con AFP)

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