El incidente ocurrió a primera hora del viernes, cuando el crucero Odyssey of the Seas, de Royal Caribbean Cruises, navegaba al suroeste de la isla de Zakynthos. Según dijo la mujer posteriormente a sus rescatistas, se había lanzado al agua porque "quería desembarcar".

Tras emitirse una alerta a primera hora del viernes, se enviaron a la zona dos embarcaciones de la guardia costera y un helicóptero de la marina griega y otros barcos cercanos se desviaron. El Odyssey of the Seas también se sumó a la búsqueda, indicó el oficial. Durante el operativo, los equipos encontraron un pequeño dispositivo de luz intermitente, similar a los que suelen llevar los salvavidas circulares para facilitar su localización. Sin embargo, el aparato estaba desprendido del flotador.

La búsqueda continuó hasta la mañana del sábado, cuando un buque de carga que colaboraba con las autoridades consiguió localizar a la mujer, quien fue recogida por una patrullera de la guardia costera griega. Para sorpresa de sus rescatistas, estaba consciente y sin lesiones visibles.

La salvadoreña fue trasladada al puerto de Katakolo y luego a un hospital de la cercana ciudad de Pyrgos para someterse a exámenes médicos, incluida una evaluación psiquiátrica ordenada por un fiscal local.

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