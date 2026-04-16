Con Siavosh Ghazi, corresponsal de RFI en Teherán

Irán ha amenazado con impedir el tráfico marítimo, no solo en el estrecho de Ormuz, sino también en el Mar Rojo, si Estados Unidos continúa con su bloqueo. Contrariamente a las afirmaciones estadounidenses, los buques iraníes siguen saliendo de la región, aunque a un ritmo muy lento.

En cuanto al expediente nuclear, Irán ha vuelto a insistir en su derecho a enriquecer uranio. Pero son posibles los compromisos, en particular una suspensión del enriquecimiento durante cinco años, mientras que los estadounidenses piden 20 años. Las instalaciones nucleares sufrieron daños muy graves durante la guerra de 12 días en junio de 2025 y se necesitarán varios años para reconstruirlas.

Por último, el Parlamento ha iniciado un procedimiento para imponer impuestos a los buques que atraviesan el estrecho. Una ley que se votará en los próximos días.

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En las provincias, el tráfico era normal en las autopistas, con muchos autos y camiones. El corresponsal de RFI señala que ha pasado por varios controles. Miembros de las fuerzas de seguridad revisan las cargas, especialmente de los vehículos utilitarios, en busca de armas, productos prohibidos, pero también de Starlink.

Todas las administraciones funcionan con normalidad. Al igual que en Teherán, hay manifestaciones todas las noches, incluso en los pueblos, en apoyo al gobierno y en contra de Estados Unidos e Israel y de los llamados "Vatan-forush", como llaman a los que consideran traidores por apoyar los ataques estadounidenses e israelíes.

Las tiendas están llenas y no hay escasez de productos, ni de gasolina, electricidad o gas. Pero todo el mundo se queja de la inflación y de que los precios suben cada día más.

Muchas fábricas han despedido a parte de su personal debido a que la actividad económica se ha ralentizado, lo que tendrá consecuencias sociales en los próximos meses.

Nuevo ciclo de negociaciones

Estados Unidos anunció el miércoles que está discutiendo celebrar un segundo ciclo de conversaciones con Irán en Pakistán y se declaró "optimista" sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo.

El anuncio se dio tras la amenaza de Irán de bloquear el tráfico en el mar Rojo en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos.

Irán reafirmó su voluntad de continuar las conversaciones en un contexto de expectación global sobre la continuación del cese el fuego que rige desde el 8 de abril, y la salida a una guerra que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

"Esas conversaciones se están llevando a cabo", pero no hay nada oficial todavía, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien precisó que el gobierno de Estados Unidos es "optimista respecto a las perspectivas de un acuerdo".

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