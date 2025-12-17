Parecía imposible hace apenas cinco años cuando se materializó el Brexit, pero la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido ha cambiado mucho desde entonces. Prueba de ello, es que el programa de intercambio europeo de estudiantes, el Erasmus, vuelve a contar con el Reino Unido entre los países participantes.

A partir de 2027, los estudiantes del país podrán estudiar o hacer prácticas de formación en cualquier lugar de la Unión Europea sin pagar nada adicional y a cambio de una beca. También los estudiantes del bloque europeo podrán hacer lo mismo en Reino Unido. A cambio, Londres tendrá que abonar más de 600 millones de euros para hacer frente a los gastos de las becas, así como la Unión Europea.

El acuerdo se materializa así después de una primera cumbre entre los dos bloques en mayo en que acordaron estrechar los lazos, después de años de tensiones, una agria campaña contra la Unión Europea y unas negociaciones extremadamente difíciles para que Reino Unido se marchase.

Además, también acordaron que empiecen las negociaciones para integrar el mercado eléctrico británico en el de los 27, ya que el país importa gran parte de su energía y nota los efectos de los altos precios. Un punto que fue muy discutido durante las negociaciones del Brexit.

Bruselas y Londres abren así una nueva página en su relación y deshacen un poco su agrio divorcio

