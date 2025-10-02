Cuatro personas resultaron heridas este viernes por un automovilista que arrolló a transeúntes. Un hombre fue apuñalado. El agresor fue abatido por la policía. El ataque se produce mientras los miembros de la comunidad judía celebraban el Yom Kippur, considerado el día más sagrado del calendario judío.
La policía afirma que cuatro personas han resultado heridas después de que un coche arrollara a varios transeúntes y un hombre fuera apuñalado a las puertas de una sinagoga en el norte de Mánchester.
En una serie de publicaciones en X, la Policía de Gran Mánchester afirmó que recibió una llamada de un ciudadano poco después de las 9:30 a. m. para acudir a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en Crumpsall. La persona que llamó dijo que había visto cómo un coche atropellaba a varios transeúntes y que un hombre había sido apuñalado.
Según la policía, minutos después, agentes armados realizaron varios disparos.
"Un hombre ha recibido un disparo, se cree que es el agresor", añadió.
Según la policía, cuatro personas estaban siendo atendidas por heridas causadas tanto por el vehículo como por puñaladas.
Andy Burnham, alcalde del área metropolitana de Mánchester, declaró a la BBC Radio que "el peligro inmediato parece haber pasado".
