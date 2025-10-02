En Marruecos, dos manifestantes fueron abatidos a tiros el miércoles 1° de octubre durante el ataque a una comisaría de gendarmería en la ciudad de Leqliaa. Según las autoridades locales, las fuerzas del orden abrieron fuego en situación de legítima defensa para repeler el asalto. El movimiento GenZ 212 había convocado una quinta jornada consecutiva de manifestaciones. En otras localidades del país, las marchas transcurrieron sin incidentes.

Con nuestro corresponsal en Casablanca, Matthias Raynal, y testimonios al micrófono de Carlos Pizarro.

Dos personas fallecieron durante las manifestaciones en la ciudad de Leqliaa, a unos veinte kilómetros al sur de Agadir, . También se registraron varios heridos. Una ola de protestas ha sacudido esta semana todo el país, con actos de violencia en Salé, en la costa atlántica, en Marrakech, en el centro del país, y también en Berkane, en el noreste.

En la ciudad de Casablanca, la marcha pacífica partió este miércoles 1° de octubre de un barrio popular. Luego los manifestantes se dieron cita en Bernoussi, en la periferia noreste. No hubo arrestos, a diferencia de las noches anteriores. Esta vez, la policía se limitó a acompañar la marcha.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“El Ministerio del Interior ha dado instrucciones para que no haya represión contra las manifestaciones pacíficas”, dijo a RFI Mohammed, quien ha participado en todas las protestas desde hace cinco días.

“Nosotros, los jóvenes, ya no aguantamos el desempleo”

“El pueblo quiere acabar con la corrupción”, coreaban los manifestantes. “Lo que nos trae aquí son reivindicaciones sociales: salud, educación, dignidad… Nosotros, los jóvenes, ya no aguantamos el desempleo. También denunciamos la represión, un enfoque de seguridad que solo empeora las cosas”, aseguró otro manifestante durante la marcha.

Fatima tiene 64 años y es vecina del barrio. Apoya el movimiento. “Quiero que ayuden a estos pobres jóvenes. Si han salido a la calle, es porque han tocado fondo. Espero que el gobierno les hable. Eso podría calmarlos”, explicó.

Leer tambiénMarruecos: chocan manifestantes y fuerzas del orden durante las marchas de la “Generación Z”

"Exigen dignidad, libertad, justicia social. Reclaman hospitales que funcionen y escuelas de calidad", según detalló por teléfono a RFI Tahani Brahma, investigadora y secretaria general de la Asociación marroquí de derechos humanos (AMDH).

En Bernoussi, el miércoles, los jóvenes de la GenZ 212 pidieron la dimisión de Aziz Akhannouch, el jefe del gobierno.

Varias organizaciones se han movilizado para denunciar los arrestos que se han dado desde que iniciaron las protestas. "Dentro de los detenidos hay activistas defensores de derechos humanos, miembros de partidos políticos. Intentamos ayudarlos", asegura Zohra Kubea, activista en la asociación de derechos humanos. "En Rabat al menos 127 jóvenes están convocados en la fiscalía y necesitan abogados".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más