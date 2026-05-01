"Un hombre de 45 años ha sido inculpado por dos cargos de intento de asesinato y por posesión de un objeto punzante en un lugar público", indicó la policía en un comunicado. El sospechoso, Essa Suleiman, es ciudadano británico y nació en Somalia, precisa el texto. Según la ministra del Interior, Shabana Mahmood, llegó al Reino Unido siendo niño en la década de 1990. Este viernes debe comparecer ante el tribunal de Westminster, en Londres.

El Reino Unido elevó el jueves 30 de abril su nivel de amenaza terrorista un grado, hasta "severo", citando tanto el ataque antisemita ocurrido el día anterior como un aumento de la "amenaza islamista y de extrema derecha".

La agresión del miércoles se inscribe en una serie de incendios y tentativas de incendio que, desde finales de marzo, han tenido como objetivo, entre otros lugares, sinagogas de varios barrios del noroeste de la capital, donde vive una importante comunidad judía.

Los dos hombres heridos en el ataque, Shloime Rand y Moshe Shine, tienen 34 y 76 años respectivamente. El más joven ya ha salido del hospital, mientras que el segundo continúa ingresado "en estado estable", según la policía.

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La preocupación de la comunidad judía de Londres

Mientras tanto, la tensión no disminuye en el barrio de Golders Green, al norte de Londres. Este nuevo acto de violencia antisemita, ocurrido en vísperas de las celebraciones de Pésaj, la Pascua judía, ha aumentado la inquietud de la comunidad judía en el Reino Unido. El jueves al mediodía, varios manifestantes esperaban en el lugar del ataque al primer ministro Keir Starmer, a la diputada Sarah Sackman y al jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Sir Mark Rowley.

A pesar del anuncio del gobierno laborista de destinar 28 millones de euros adicionales para reforzar la seguridad de la comunidad judía, en particular con un mayor despliegue policial en el barrio, la indignación de los vecinos no se apaga. "Solo son promesas, no se han tomado verdaderas medidas", lamenta una manifestante ante el micrófono de nuestra corresponsal en Londres, Sara Menai. "No se puede poner un policía en cada esquina a toda hora", añade un británico. "Es dramático haber llegado a esto. Necesitamos más patrullas policiales, pero así no se puede seguir".

El apuñalamiento del miércoles, que dejó gravemente heridos a dos hombres, es el último episodio de una ola de actos de carácter antisemita que han golpeado este barrio del noroeste de Londres en las últimas semanas. El primero de estos ataques se produjo a finales de marzo, al inicio de la ofensiva estadounidense en Irán, cuando fueron atacadas ambulancias pertenecientes a una asociación benéfica judía, estacionadas en la acera justo enfrente del lugar donde se produjo el atentado del miércoles por la mañana.

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