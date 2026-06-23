En Reino Unido, las empresas más afectadas por el Brexit fueron las pequeñas, como Ojo Foods, que importa productos desde España.

“Desde que se implementó el Brexit ha sido un auténtico rompecabezas porque hay que hacer pedidos realmente grandes para que te salga a cuentos si no te sale realmente muy caro”, dice Encina Barragán, su directora.

Negocios sin mercancía

Tienen que llenar hasta 90 páginas de papeleo, y esperar la mercancía: “Te puede llegar desde mínimo un mes, y nosotros hemos llegado a esperar por la mercancía dos meses y pico, hasta que llegó un momento en que teníamos negocio pero no teníamos nada que vender”, cuenta Barragán.

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“Antes salía la mercancía de Irún un viernes y el lunes ya la teníamos aquí y en una semana se preparaba todo”, agrega.

“Lo acabas delegando a proveedores”

También en el restaurante Camino de Kings Cross han dejado de importar directamente de España. Nacho Del Campo, el chef ejecutivo del restaurante, explica que “nosotros antes, simplemente muchos productos que traíamos para los restaurantes, mandaba el pedido a España y en una semana estaba aquí. Ahora una vez que por ejemplo pedimos un palé de arroz, estuvo parado en la frontera tres meses”.

“Al final lo acabas delegando a traer a proveedores que tienes aquí en el Reino Unido, que son bastante eficaces, pero los costes obviamente subieron”, subraya.

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