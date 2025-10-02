Dos personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas el jueves en un ataque cerca de una sinagoga en Mánchester, en el noroeste de Inglaterra. Un agresor armado con un cuchillo arrolló con su automóviles a peatones, informó la policía británica.El ataque se produce mientras los miembros de la comunidad judía celebraban el Yom Kippur, considerado el día más sagrado del calendario judío.

Las fuerzas del orden dispararon contra el sospechoso del ataque, pero actualmente no pueden confirmar su muerte, agregó la policía en X, explicando que se sospecha que el hombre lleva consigo "objetos sospechosos" y que un equipo especializado en artefactos explosivos está en el lugar.

Horas antes, la Policía de Gran Mánchester afirmó que recibió una llamada de un ciudadano poco después de las 9:30 a. m. para acudir a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en Crumpsall. La persona que llamó dijo que había visto cómo un coche atropellaba a varios transeúntes y que un hombre había sido apuñalado.

Según la policía, minutos después, agentes armados realizaron varios disparos.

"Un hombre ha recibido un disparo, se cree que es el agresor", añadió.

Andy Burnham, alcalde del área metropolitana de Mánchester, declaró a la BBC Radio que "el peligro inmediato parece haber pasado".

El rey Carlos III afirmó el jueves estar "profundamente conmocionado y apenado" por el ataque.

El rey expresó que su esposa, la reina Camila, y él quedaron "profundamente conmocionados y apenados" al enterarse del "horrible" ataque en Mánchester, "especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía", que celebra este jueves la festividad de Yom Kipur, considerado el día más sagrado del calendario judío.

