Este jueves la fiscalía de Brest anunció que ha prolongado la detención de dos miembros de la tripulación del petrolero “Boracay”, anclado frente a las costas del oeste de Francia y sospechoso de pertenecer a una llamada flota fantasma rusa vinculada al vuelo de drones en Dinamarca. El ejército francés permanece a bordo del buque en la costa de Saint-Nazaire. El presidente Emmanuel Macron llamó a "aumentar la presión" sobre esta flota.

Dos miembros del equipaje del buque petrolero “Boracay” siguen bajo custodia de las autoridades francesas este jueves 2 de octubre. La fiscalía de Brest asegura estar investigando la embarcación, sospechosa de formar parte de una flota que Rusia usaría para esquivar las sanciones internacionales.

Francia prolongó la detención de estas personas “que se presentaron como el comandante del navío y su segundo de abordo", dijo el fiscal de Brest Stéphane Kellenberger. Los militares franceses que paralizaron el buque siguen a bordo, según indicó una fuente militar a la AFP.

El petrolero de 244 metros navegaba desde hacía días frente a la costa atlántica de Francia, cerca de aguas territoriales francesas y alrededor del parque eólico de Saint-Nazaire.

Está matriculado oficialmente en Benín, aunque su punto de partida fue Primorsk, cerca de San Petersburgo (Rusia). Ha tenido varios cambios de inmatriculación y de nombre, como “Pushpa” o “Boracray”, una práctica asociada a la flota fantasma rusa.

Destruir "el modelo de negocio"

Desde una cumbre europea en Dinamarca, el presidente francés Emmanuel Macron dijo por su parte que era “muy importante aumentar la presión sobre esta flota fantasma, porque claramente reducirá la capacidad de [Rusia para] financiar este esfuerzo bélico” en Ucrania.

Macron detalló que al detener estos navíos se destruye "el modelo de negocio al detener estos buques incluso durante días o semanas, obligándolos a reorganizarse de manera diferente".

Según el sitio web especializado The Maritime Executive, la embarcación estaría involucrada en los misteriosos vuelos de drones que interrumpieron el tráfico aéreo precisamente en Dinamarca en septiembre. Considera que pudieron servir como "plataforma de lanzamiento" o como "señuelo".

