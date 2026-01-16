Para los franceses, Jean de La Fontaine es el autor por excelencia asociado a la infancia gracias a sus 240 fábulas en verso, escritas hace casi cuatro siglos. Algunas como “La liebre y la tortuga” o “La cigarra y la hormiga”, han estado en los programas escolares franceses desde la muerte de su autor, en 1695.

Pero a partir de este viernes su memoria se preservará también en su casa natal de Château-Thierry, a unos 100km de París. El pequeño palacio ha sido completamente renovado luego de varios años de obras, lo que ha permitido no solo su rescate sino también la instalación de numerosos elementos interactivos para chicos y grandes.

"El punto de partida fue lo que todos los franceses, sin excepción, conocen de Jean de La Fontaine, es decir, sus fábulas. Muchas de ellas se aprenden en la escuela primaria. Así que partimos de esas historias para explorar la personalidad de Jean de La Fontaine, y el resto de su obra literaria. La Fontaine produjo piezas de teatro, un libreto de ópera, una abundante correspondencia y poesía religiosa. Aunque, es verdad, lo que más ha trascendido han sido son las fábulas y los cuentos, que son los dos monumentos de su carrera literaria”, explicó a RFI la directora del museo", Marion Lavaux.

Jean e la Fontaine vivió en casa durante 55 años. Se trata de un pequeño palacio construido en el siglo XVI y comprado por sus padres. En la época este “hôtel particulier” estaba rodeado de naturaleza, lo que fue fundamental en la producción del escritor.

“Jean de La Fontaine no habría llegado a ser el poeta que todos conocemos, si no hubiera vivido en Château-Thierry. Fue una ciudad y un territorio que amó y que recorrió por todos sus rincones, los bosques, la vegetación, los ríos. Además, su familia poseía haciendas en esta zona. Esto hizo que tuviera una relación muy especial con la naturaleza y los animales, que se refleja, por supuesto, en las fábulas”, agregó Lavaux.

El museo expone numerosas pinturas, grabados, dibujos, esculturas que dan cuentan de la influencia en todas las artes que tuvo La Fontaine en vida y después de su muerte Su casa, sin embargo, no estaba a la altura de la gran popularidad del autor.

“La Casa de Jean de La Fontaine estaba en muy mal estado. Hace algunos años se había renovado la fachada, pero el resto de la casa era vetusta, e incluso tuvimos que retirar algunas obras porque las condiciones de conservación no eran óptimas. Esta vez pudimos renovar todo el edificio, hacer una extensión y duplicar el espacio de exposiciones. El resultado es un museo renovado y moderno”, aseguró el alcalde de Chateau-Thierry, Sébastien Eugene.

El Museo Jean de La Fontaine recibirá al público a partir de este en Château-Thierry, y espera atraer a los turistas del mundo que visitan París y sus alrededores.

