Para este maestro con quien pudimos contactar en Irán, la República Islámica corre ahora el riesgo de verse abrumada por los desafíos del desempleo y la inflación. Temas que agobian a la población iraní y que volverán a ocupar un lugar central si la guerra realmente da paso a la diplomacia.

"Los regímenes que no responden a las demandas de su pueblo son regímenes represivos", se preocupa nuestro interlocutor.

También hablamos con una habitante de Teherán; al igual que otros en Irán, ella había esperado que las bombas estadounidenses e israelíes precipitaran la caída de la República Islámica.

"Tratamos de sobrevivir", nos dice esta iraní. Nos confiesa que a su alrededor "algunos se sienten traicionados" por los Estados Unidos de Donald Trump, que se preparan para negociar con la República Islámica, al no haber podido derrocarla.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Muchos de mis seres queridos tienen miedo y se sienten desanimados", nos dice. Nuestra interlocutora sigue creyendo que la República Islámica está condenada. "Ni siquiera han sido capaces de presentar a su nuevo líder supremo", señala. Lo único que le reconoce al gobierno iraní es haber resistido donde la mayoría de los otros regímenes se habrían derrumbado ante el ataque de Estados Unidos e Israel.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más