Por Ivonne Sánchez

La profesora Raquel Lia Chan ha viajado hasta París para recibir el prestigioso premio que año tras año otorga la Fundación L’Oréal Unesco For Women in Science, un programa para apoyar a las mujeres en la ciencia.

En total son cinco mujeres que representan cinco regiones del mundo y la argentina Raquel Lia Chan es la ganadora por América Latina y el Caribe.

Raquel Lia Chan es argentina, investigadora emérita del CONICET, profesora de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral.

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Ha sido premiada por el hallazgo de mecanismos biológicos que mejoran el rendimiento de hortalizas. También ha desarrollado semillas tolerantes a la sequía y en tanto profesora, ha formado a una nueva generación de científicos especializados en plantas.

Escuche aquí la entrevista de RFI con Raquel Lia Chan:

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