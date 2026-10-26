La ceremonia se celebra en la capital inglesa en homenaje al primer ganador, Stanley Matthews, en 1956. Para esta 70.ª edición, el suspense sigue intacto, ya que no hay ningún favorito.

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

El genio francés ha vivido una temporada 2025/2026 paradójica. No ha ganado nada a nivel colectivo, tras quedar en cuartos de final de la Liga de Campeones (eliminado por el Bayern de Múnich) y subcampeón de España (por detrás del FC Barcelona) con el Real Madrid. Mbappé también quedó en cuarta posición en el Mundial con los Bleus. Sin embargo, a nivel individual, el jugador de Bondy logró unas actuaciones récord al proclamarse Pichichi (máximo goleador de la Liga) con 25 goles, máximo goleador de la Liga de Campeones con 15 tantos y máximo goleador del Mundial con 10 goles, donde, por cierto, se convirtió en el máximo goleador de la historia del Mundial con 22 tantos en total. Sin embargo, no ha conseguido ningún título ni con el Real Madrid ni con la selección francesa, lo que sin duda es el punto negro de la temporada del francés. Su campaña mediática de las últimas semanas, en un intento por convencer a la opinión pública, no ha tenido el efecto esperado.

Lamine Yamal (España, FC Barcelona)

Con tan solo 19 años, es el jugador con más talento y dotes de esta votación. Un jugador espectacular, capaz de superar a cualquier rival con sus regates y sus recepciones, Yamal es un jugador único. Ganador del Mundial con la Roja, de la Liga y de la Supercopa de España con el Barça, el catalán cuenta con más títulos colectivos a su favor que Kylian Mbappé y Harry Kane. Autor de 25 goles y 20 asistencias en todas las competiciones, reducir a Yamal a sus estadísticas parece insuficiente, dado que su talento es excepcional. Es uno de esos jugadores capaces de hacer disfrutar al público y de levantar a las gradas con su técnica tan desconcertante. Al igual que Mbappé, el jugador del Barcelona ha apostado por una comunicación ofensiva, detallando los argumentos que juegan a su favor. Sin embargo, su eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones (frente al Atlético de Madrid) y su escaso rendimiento en el Mundial (un gol en ocho partidos) no respaldan su candidatura.

Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Múnich)

Se siente como en casa en Londres y se ve a sí mismo como el primer Balón de Oro del Bayern en 45 años, desde aquel Karl-Heinz Rummenigge en 1981. Para muchos observadores, este es el año decisivo para Harry Kane, dada la impresionante temporada que ha cuajado. ¿Su principal argumento? Sus 73 goles en todas las competiciones, tanto con el club como con la selección; nadie lo ha superado y se ha convertido en el segundo máximo goleador en una temporada en la historia del fútbol, solo por detrás de Lionel Messi y sus 82 tantos en la temporada 2011-2012.

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Michael Olise (Francia, Bayern de Múnich)

Con 34 asistencias la temporada pasada, en todas las competiciones, el jugador del equipo bávaro ha batido, sencillamente, el récord de asistencias en una sola temporada. Olise contribuyó de lleno al triplete nacional de su club y llevó a los Bleus hasta las semifinales del Mundial, terminando la competición con 7 asistencias, un récord en una sola edición, superando a un tal Pelé. Con 27 goles a sus espaldas, el exjugador del Crystal Palace está brillando en la delantera del Bayern junto a Harry Kane.

Dembélé, Kvaratskhelia, un campeón del mundo español y un campeón de Inglaterra

Ousmane Dembélé, el vigente ganador, tendrá sin duda algo que decir ante la pléyade de aspirantes que quieren sucederle. ¿Su principal baza? La Liga de Campeones, ganada con el PSG, y su capacidad para resultar decisivo en cada partido europeo con su club gracias a sus goles en los octavos, cuartos, semifinales y la final (marcó su penalti ante el Arsenal). En 40 partidos en todas las competiciones, el francés ha marcado 20 goles y ha dado 10 asistencias.

Su compañero en la delantera, Khvicha Kvaratskhelia, también entra en el debate gracias a su excepcional campaña en la Champions, en la que fue el mejor jugador de la competición con 10 goles y 6 asistencias en los 16 partidos disputados. Pero, a diferencia de Dembélé, que llegó a las semifinales del Mundial, "Kvara" no disputó ese torneo con su selección, ya que Georgia no se clasificó.

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