El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn está acostumbrado a ver pasar a famosos detenidos como R. Kelly, Puff Daddy o Ghislaine Maxwell, la cómplice de Jeffrey Epstein. Ahora, pudieron verse imágenes de Nicolás Maduro bajando del avión en una base militar de la región de Nueva York, esposado y flanqueado por decenas de agentes de la DEA, la agencia antidroga estadounidense.

A continuación, fue trasladado en helicóptero al centro de la ciudad de Nueva York, donde fue filmado, siempre bajo escolta policial, deseando irónicamente y en inglés un feliz año nuevo a los fotógrafos, según informa nuestro corresponsal en Washington, Vincent Souriau.

La Casa Blanca publicó en X un video de Maduro, esposado y en sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York.

"Buenas noches, feliz año nuevo", se escucha decir en inglés al izquierdista de 63 años. En español dijo: "Qué triste".

En estos momentos pasa su primera noche entre rejas en Estados Unidos y el domingo debería comparecer ante la justicia para una primera vista. ¿Por qué en Nueva York? Porque fue la fiscalía del sur de Nueva York, Jay Clayton, la que emitió la acusación. La acusación se remonta a 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, pero fue actualizada y publicada de nuevo el sábado.

Nicolás Maduro debe responder a cuatro cargos, los principales de los cuales son “narcoterrorismo y tráfico de cocaína”. Y ha sido un juez de 92 años el que ha sido elegido al azar para resolver este caso, se llama Alvin Hellerstein, un magistrado nombrado en su momento por el expresidente demócrata Bill Clinton.

