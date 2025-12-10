"Las acciones letales de los ejércitos —regulares o no— y del crimen organizado han vuelto a propulsar los asesinatos de periodistas", lamentó la organización de defensa de la libertad de prensa en su balance anual, que abarca del 1 de diciembre de 2024 al 1 de diciembre de 2025.

“En América Latina observamos el asesinato de periodistas por el crimen organizado. Es el caso de México, donde hubo nueve periodistas asesinados este año, convirtiéndose 2025 en el año más mortífero de los últimos tres, pese a que México ha conocido la llegada al poder de una presidenta de izquierdas, Claudia Sheinbaum, que se comprometió con Reporteros Sin Fronteras a defender la libertad de prensa y el ejercicio periodístico, e incluir esto dentro de su agenda de prioridades”, dijo a RFI Elena García Viscasillas, portavoz de RSF.

La ONG de defensa de la libertad de expresión ha llamado “depredador de la libertad de prensa” al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Esa organización, explica García, “se impone como la organización criminal más violenta del país y uno de los depredadores más temibles del periodismo. En 2025, por ejemplo, tres periodistas fueron asesinados en zonas donde opera este cártel mientras cubrían temas relacionados con el narcotráfico, la seguridad pública o la corrupción local”.

En 2023, RSF dio cuenta de 49 reporteros asesinados, una de las cifras más bajas en las últimas dos décadas. Pero la guerra de Israel en la Franja de Gaza, desencadenada por los ataques sin precedentes de Hamás del 7 de octubre de 2023, llevó este balance a 66 decesos en 2024 y 67 en 2025.

RSF denuncia el bloqueo mediático israelí en Gaza

Sobre Gaza, precisamente, RSF recuerda que “desde hace más de dos años el ejército israelí bombardea constantemente la Franja de Gaza. Ha provocado al menos 220 muertes de periodistas”. Elena García también denuncia el “bloqueo mediático que ha impedido que los periodistas que se encuentran dentro de la Franja de Gaza, y que no pueden salir porque las fronteras están cerradas, realicen su trabajo. Además, sus casas y sus lugares de trabajo han sido bombardeados. No tienen electricidad, no tienen acceso a Internet. Todos estos factores impiden la cobertura mediática independiente y libre del conflicto en Gaza”.

Aunque en las zonas de conflicto los reporteros deben estar protegidos como los civiles, el ejército israelí ha sido acusado en múltiples ocasiones de atacarlos deliberadamente, y es objeto de denuncias por crímenes de guerra por esa causa. Israel responde que atacaba al movimiento islamista Hamás, considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

RSF también informa de 503 periodistas detenidos hasta la fecha en 47 países del mundo (121 en China, 48 en Rusia, 47 en Birmania), 135 periodistas desaparecidos —algunos desde hace más de 30 años— y 20 periodistas secuestrados, principalmente en Siria y Yemen. La organización menciona el exilio forzoso de los profesionales de la prensa en ciertos países, debido a las guerras o a las políticas represivas en su contra.

