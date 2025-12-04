Esta visita debe permitir la negociación de varios contratos de armamento, pero también dar lugar a la firma de acuerdos comerciales. Entre la India y Rusia existe una larga tradición militar: una relación que ha pasado de ser una simple relación entre proveedor y comprador a convertirse en auténticas empresas conjuntas. El mejor símbolo es el misil BrahMos, fruto de una asociación indo-rusa cuyo nombre combina, por cierto, dos ríos emblemáticos, el Brahmaputra y el Moscova, recuerda nuestro corresponsal en Nueva Delhi, Abdoollah Earally.

Pero para la India, Rusia ya no es un aliado exclusivo, apunta Dushyant Singh, ex teniente general del ejército indio: “La India sigue una línea constante de autonomía estratégica. Queremos preservar la libertad de dialogar con todos los socios, en función únicamente de nuestros intereses soberanos”.

Dushyant Singh dirige actualmente el Centro de Estudios de Guerra Terrestre, un grupo de expertos asociado al ejército indio. Según él, el núcleo de la relación entre Rusia y la India sigue siendo ante todo militar. Nueva Delhi está interesada en el sistema de defensa S-500 y en el desarrollo del caza furtivo de sexta generación, el Sukhoi Su-57. “Son ámbitos en los que ambos países pueden avanzar con algún tipo de transferencia de tecnología. Incluso en el caso del Su-57, creo que las conversaciones seguirían adelante. Naturalmente, solo el Gobierno y la Fuerza Aérea conocen la posición exacta”, explica Dushyant Singh. “Las conversaciones están en curso”.

Pero, una vez más, la India mantiene abiertas sus opciones. Según Dushyant Singh, existen conversaciones con otros socios, entre ellos Francia y Japón, para el desarrollo conjunto de aviones de combate de sexta generación.

Una oportunidad para estrechar lazos con Rusia

Aunque la visita de Vladimir Putin se produce en un contexto de tensiones geopolíticas y presiones estadounidenses —presiones que han llevado a la India a reducir considerablemente sus compras de petróleo ruso —, Nueva Delhi ve en ella una oportunidad para estrechar sus lazos con Moscú. “Creo que veremos al menos una declaración de intenciones para profundizar la cooperación, ya sea en logística o en equipos de alta tecnología”, estima el exteniente general del ejército indio.

Para los militares indios, su país desempeña un papel de contrapeso frente a China, no solo para los occidentales, sino también para Rusia, que ve en Nueva Delhi un medio para equilibrar el auge de China.

Aumentar los intercambios comerciales entre ambos países de aquí a 2030

La economía sigue siendo también uno de los puntos centrales de las relaciones entre Moscú y Nueva Delhi. India es uno de los mayores importadores de crudo del mundo y, para satisfacer las necesidades de sus 1.400 millones de habitantes, se ha decantado principalmente por el petróleo ruso, ahora a precio reducido. Y sigue comprándolo, a pesar de las presiones de Washington, que acusa a Nueva Delhi de financiar la guerra en Ucrania. Las importaciones indias de crudo representan hoy en día cerca del 20 % de los ingresos energéticos de Moscú.

A cambio de esta fuente de ingresos esencial para el Kremlin, Nueva Delhi quiere desarrollar sus exportaciones de productos farmacéuticos, agrícolas y textiles a Rusia. El objetivo es aumentar el comercio entre ambos países, para que pase de los 68.000 millones de dólares actuales a 100.000 millones en 2030.

Ambos países también deberían firmar un acuerdo para facilitar la llegada de trabajadores indios a Rusia. Sin embargo, el Gobierno indio se protestó en octubre por el reclutamiento forzoso de ciudadanos indios en el ejército ruso, algunos de los cuales murieron en el frente ucraniano.

