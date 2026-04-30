Por Anissa El Jabbri, corresponsal de RFI en Moscú

La última vez que el jefe de Estado ruso le propuso oficialmente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador en Oriente Próximo fue durante la guerra de los 12 días el pasado mes de junio. El inquilino de la Casa Blanca le había dado entonces una respuesta pública de rechazo. Al ser interrogado por la prensa sobre esta propuesta rusa, el presidente de Estados Unidos había afirmado haberle respondido a Vladimir Putin: “Hazme un favor, ocúpate primero de tu guerra”. Donald Trump se refería, por supuesto, a las negociaciones sobre Ucrania.

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Hoy, al menos según el informe del representante del Kremlin, el jefe de Estado ruso se permite lanzar advertencias.

“El presidente ruso ha destacado las consecuencias inevitables y extremadamente graves, no solo para Irán y sus vecinos, sino también para toda la comunidad internacional, en caso de que Estados Unidos e Israel volvieran a recurrir a la fuerza. Por supuesto, la opción de una operación terrestre en territorio iraní parece totalmente inaceptable y peligrosa”, declaró el asesor diplomático Yuri Ushakov.

Sobre todo, esta vez Vladimir Putin, quien recibió el lunes al jefe de la diplomacia iraní y le prometió “hacer todo lo posible por lograr la paz”, vuelve a situarse en el juego diplomático.

“Rusia está firmemente decidida a brindar su apoyo internacional a los esfuerzos diplomáticos destinados a encontrar una solución pacífica a la crisis y ha formulado varias propuestas para resolver las disputas relativas al programa nuclear iraní”, precisó Yuri Ushakov.

Al acercarse a Teherán, Moscú se había distanciado de los países del Golfo. Ahora busca recuperar una posición de equilibrio.

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