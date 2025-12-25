Con nuestro corresponsal en Roma, Éric Sénanque

Para esta primera misa de Navidad en el Vaticano del pontificado de León XIV, 6.000 fieles tomaron asiento en la basílica de San Pedro. Otros 5.000 se congregaron en la plaza, desafiando la lluvia, a quienes el papa estadounidense quiso saludar antes de la ceremonia.

El mensaje de Navidad “no es una solución a todos los problemas”, dijo el papa en su homilía, “sino una historia de amor que nos implica a todos frente a la violencia y la opresión, Dios enciende una suave luz que ilumina con salvación a todos los niños de este mundo»”.

Una homilía muy espiritual, pero también con acentos más políticos: "Cuando una economía distorsionada lleva a tratar los hombres como mercancías, Dios se hace semejante a nosotros, revelando la dignidad infinita de cualquier persona", declaró el papa.

"Proclamamos la felicidad de Navidad, que es la fiesta de la fe, la caridad y la esperanza", agregó.

El Papa recordó también que, un año antes, su predecesor, Francisco, había inaugurado en la misma basílica el jubileo de la esperanza, que ahora llega a su fin. Un año santo que ha reunido en Roma a cerca de 30 millones de peregrinos. La Navidad es la fiesta de la fe, la caridad y la esperanza, quiso recordar también el jefe de la Iglesia católica.

Esta ceremonia que conmemora el nacimiento de Cristo, una de las más solemnes del año, mezcló cantos tradicionales y gestos simbólicos. El papa, de 70 años, decidió celebrarla a una hora más tardía que durante el pontificado de Francisco (19H30).

Otro cambio fue que León XIV presidirá el jueves por la mañana la misa del día del natalicio de Jesús, reanudando con una tradición que se remonta al pontificado de Juan Pablo II (1978-2005).

Este jueves 25 de diciembre al mediodía, día de Navidad, el Papa pronunciará su bendición “Urbi et Orbi”, a la ciudad y al mundo, y debería enumerar los diferentes conflictos que desgarran el planeta para transmitir un mensaje de paz.

