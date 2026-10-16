Con la corresponsal de RFI en Londres, Emeline Vin

“Con mi consentimiento, mi editorial, Faber, ha determinado que ya no puede comercializar mi obra en Reino Unido, so pena de cometer un delito”, declaró Sally Rooney en un comunicado.

La autora irlandesa reiteró su apoyo a la organización Palestine Action, un grupo cuyo objetivo es “el fin de la participación mundial en el régimen genocida de Israel” y que está clasificado como terrorista desde julio de 2025.

Sally Rooney se ha comprometido a donarle sus derechos de autor, una forma de apoyo prohibida y punible con 14 años de prisión en el Reino Unido.

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Los libros de Sally Rooney, como los éxitos de ventas Gente normal e Intermezzo, seguirán a la venta en Reino Unido hasta que se agoten las existencias actuales. Los proveedores han señalado un pico en los pedidos tras el anuncio de la autora.

Los compradores, por su parte, no corren riesgo alguno de ser demandados. En cuanto a la BBC, que transmite las adaptaciones en serie de varios libros, no las ha retirado de su plataforma.

La ONG de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la libertad de expresión. Al menos 3.700 personas han sido detenidas en 15 meses por manifestar su apoyo a Palestine Action.

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