La postulación de 34 candidatos a la presidencia para las elecciones de abril de 2026, cifra sin precedentes, se da en medio de una grave crisis de inestabilidad política, con siete presidentes en los últimos nueve años.

Este récord histórico de candidatos revela la profunda fragmentación del país. Y el descrédito de la clase política, que una proliferación de nuevas agrupaciones pretende aprovechar.

Cuatro candidatos se ubican entre la centroizquierda y la izquierda, el resto va de la centroderecha hasta la ultraderecha. Hay más de treinta candidatos, pero ninguno despierta entusiasmo. El 48% no ha decidido por quién votar.

El primero en las encuestas es el ultraderechista exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, con solo 10%. Le sigue Keiko Fujimori con 7%. Ambos son figuras notorias de la derecha autoritaria. Tercero, con 5%, está Mario Vizcarra, hermano del expresidente de centroderecha Martín Vizcarra, condenado por corrupción e impedido de postular.

El actor cómico Carlos Álvarez, que se hace llamar “el Bukele peruano”, con 4%, y el socialdemócrata Alfonso López Chao con 3%, completan el grupo de los cinco primeros.

La dispersión del voto podría llevar a una segunda vuelta entre dos candidatos con baja votación. En estas elecciones también se elegirán senadores, diputados y parlamentarios andinos.

