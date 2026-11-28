Con AFP

Un helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú con militares a bordo se estrelló en una cuenca cocalera del sureste del país y dejó ocho muertos y un herido grave, informó este viernes el ministerio de Defensa. El accidente ocurrió cuando el helicóptero participaba en una misión de rescate de una patrulla en una remota zona del valle cocalero formado por los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido como VRAEM, según las autoridades.

Entre los ocho militares muertos, cinco son efectivos de la fuerza aérea y tres del ejército. El único sobreviviente es el piloto de la aeronave, un MI-17 de fabricación rusa con matrícula 636, quien fue evacuado a Lima para ser atendido por médicos.

"Las operaciones de búsqueda y rescate permitieron localizar la aeronave y a los 09 efectivos militares que se encontraban a bordo. El comandante (…) Enzo Espinoza Roque, piloto y único sobreviviente, fue evacuado a Lima para recibir tratamiento médico especializado", señaló en un comunicado el ministerio de Defensa.

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Segundo accidente

El VRAEM es el mayor valle cocalero del Perú y es una zona militarizada desde hace décadas por la presencia del narcotráfico y de remanentes de la guerrilla de Sendero Luminoso. Perú es uno de los mayores productores mundiales de hojas de coca y de cocaína, según la ONU.

La aeronave había sido reportada como desaparecida la noche del jueves tras rescatar a tres integrantes del ejército en Sanabamba, una alejada localidad en la región Ayacucho. Las razones de ese rescate no fueron detalladas. Esos mismos militares perdieron la vida en el accidente aéreo.

La causa del siniestro está bajo investigación. Es la segunda vez que un helicóptero militar MI-17 se estrella en lo que va del año luego que en febrero murieran los 15 ocupantes en un accidente en Arequipa, al sur de Perú.

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