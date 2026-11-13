Ante 52.000 jóvenes reunidos en el Estadio Nacional de Lima, el papa León XIV transmitió este jueves un mensaje de amor y esperanza. Durante el encuentro, el arzobispo de Lima rindió homenaje a Inti y Bryan, dos jóvenes muertos durante la represión de las manifestaciones de noviembre de 2020, a quienes calificó de «mártires».

Decenas de miles de personas esperaron durante más de cinco horas en el Estadio Nacional de Lima la llegada del papa León XIV. Valeria no quería perderse el encuentro por nada del mundo. "Yo no soy muy practicante, pero la verdad es que su llegada me emociona mucho. Tengo muchas esperanzas de que hable de nuestros problemas… Ya lo hacía cuando era obispo de Chiclayo".

Y es que el papa conoce bien la realidad de este país, donde pasó veinte años de su vida. En los últimos años, la situación de Perú se ha deteriorado, según Abigail.

"Estamos atravesando un momento muy difícil, con conductores de autobús asesinados, por ejemplo. Y creo que lo que esperamos es que el mensaje del papa, de una u otra manera, nos dé esperanza, nos una y nos recuerde que los peruanos debemos apoyarnos unos a otros".

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Durante su discurso, el papa, visiblemente emocionado ante el fervor de los 52.000 jóvenes peruanos reunidos en el estadio, quiso transmitir, ante todo, un mensaje de amor y esperanza.

Pero justo antes de su intervención, el arzobispo de Lima recordó a los jóvenes muertos a tiros durante las manifestaciones de los últimos años. Mencionó a Inti y Bryan, de 24 y 22 años, fallecidos en noviembre de 2020 durante el gobierno de Manuel Merino, y los calificó de «mártires».

Los manifestantes habían salido a las calles para protestar contra la llegada de Manuel Merino a la presidencia. La violenta represión dejó varias víctimas.

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