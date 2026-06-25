La situación se consolidó después de que las autoridades electorales rechazaran un recurso presentado por Roberto Sánchez para anular la votación en el exterior, una medida que podría haber cambiado el desenlace de la elección.

“Quien ha determinado el gobierno electo es el voto extranjero”

Álvaro Carbajal, politólogo y docente de la Universidad Católica del Perú, analiza lo que implica este resultado y cómo podría ser el próximo gobierno de Keiko Fujimori: “Los 100 primeros días del futuro gobierno de Keiko Fujimori posiblemente sean muy difíciles para ella, debido a que, por primera vez en la historia del país, al menos desde el retorno de la democracia, quien ha determinado el gobierno electo es el voto extranjero, porque ha pasado un fenómeno curioso: en el territorio nacional, en Perú el candidato ganador ha sido Roberto Sánchez por 40.000 votos, pero esa ventaja se revirtió con el voto extranjero”.

“Entonces, lo que encuentra la señora Fujimori es un país profundamente fracturado, en el cual el sur y las zonas andinas han votado mayoritariamente por Sánchez y posiblemente vayan a haber protestas en contra del resultado electoral, como ya va indicando Sánchez”, añade Carbajal.

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Vacancia más difícil

Perú lleva años sumido en una inestabilidad política crónica. El país ha tenido ocho presidentes en la última década y, entre destituciones, renuncias y vacancias, pocos han logrado completar su mandato.

Sin embargo, Keiko Fujimori podría contar con una ventaja que sus predecesores no tuvieron: “El Congreso peruano ha sido reformado en el último año a un congreso bicameral, lo cual de alguna manera dificulta más el poder vacar a los presidentes. Ahora la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, es la que hace el juicio político, y la Cámara Alta es la que finalmente emite la opinión final. Y para que se emita una eventual vacancia presidencial requiere de dos tercios del número de senadores, es decir 40”, explica Manuel Valega Mires, politólogo y abogado.

“Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, con Renovación Popular, que es el otro partido de derecha del ex candidato Rafael López Aliaga, suman 30. El resto de los partidos, la izquierda, con algunas facciones de izquierda más, llegarán a 23 votos aproximadamente. Y hay un partido, el Partido del Buen Gobierno, que de alguna manera podría inclinar la balanza. Entonces es bastante complejo ver una vacancia para Keiko, no imposible, pero por lo menos más difícil que con los últimos presidentes que hemos tenido”, detalla.

Keiko Fujimori ya se asume como presidenta electa, este miércoles en una rueda de prensa, aseguró que su primer Consejo de Ministros estará integrado por diversas figuras políticas, con el objetivo de poner en marcha las propuestas contempladas en su plan de gobierno.

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