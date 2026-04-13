La presidencia del Perú se definirá en una segunda vuelta el 7 de junio. Según un conteo rápido al cien por ciento, sería entre Keiko Fujimori, que gana con 16,8 por ciento, y el también ultraderechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, segundo con 12,9 por ciento. Tercero queda el centrista Jorge Nieto con 11,6 por ciento.

La diferencia entre López Aliaga y Nieto es estrecha, pero mayor al margen de error señalado del uno por ciento.

El conteo oficial parcial al 48,7 por ciento, que con ese nivel de avance se considera menos preciso que el conteo rápido, le da a Keiko Fujimori 17 por ciento, a López Aliaga 15,1 por ciento y a Nieto 13,1 por ciento.

La hija del fallecido dictador Alberto Fujimori pasa por cuarta vez consecutiva al balotaje. Las tres anteriores perdió.

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Este resultado, si se confirma, pone a los peruanos entre dos opciones autoritarias ultraconservadoras. Conocido el resultado, Keiko dijo que su enemigo es la izquierda, no López Aliaga.

"Los resultados (…) son una señal muy positiva para nuestro país, porque (…) el enemigo es la izquierda", dijo la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (19990-2000) en un corto discurso.

La derecha crece con un discurso de mano dura frente al incremento de la delincuencia. El bajo apoyo a todos los candidatos refleja la crisis de representatividad política.

Las elecciones se extendieron a este lunes para que voten los 52 mil que no lo hicieron porque no llegó a tiempo el material electoral. El total de electores es 27 millones.

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