Martín Vizcarra se convierte en el cuarto presidente peruano de las tres últimas décadas en ser sentenciado por corrupción. Los otros son Alberto Fujimori, también condenado por crímenes de lesa humanidad y ya fallecido, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Vizcarra, presidente entre 2018 y 2020, fue condenado a 14 años de prisión e inhabilitado por nueve años por recibir sobornos de dos empresas constructoras para una obra de irrigación y la construcción de un hospital cuando era gobernador de la región de Moquegua, entre 2011 y 2014, por un monto de 2,3 millones de soles (unos 800 mil dólares al cambio de la época).

La condena se basa en los testimonios de tres empresarios que admitieron los pagos de coimas y de un antiguo amigo de Vizcarra que declaró haber sido intermediario en uno de esos acuerdos ilícitos, quienes obtuvieron inmunidad a cambio de sus testimonios.

El expresidente ha negado la acusación y denunciado una persecución y venganza de sus rivales políticos, a los que señala de tenerle miedo.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", indicó Vizcarra en un mensaje enviado desde el tribunal a través de su cuenta en la red social X.

La justicia peruana también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante nueve años. Ha lanzado la candidatura presidencial de su hermano para las elecciones de 2026.

Vizcarra quedaría detenido en el penal de Barbadillo, en un cuartel policial en las afueras de Lima, reservado para expresidentes, donde se encuentran Toledo, Humala y Pedro Castillo, este último encarcelado por el fallido intento de cerrar el Congreso.

