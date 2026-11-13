A ritmo de cajón, zampoña, guitarra, panderetas y otros instrumentos, adolescentes venezolanos rinden homenaje al papa León XIV desde un escenario enorme frente a la catedral de Chiclayo.

“Si no fuera por el papa yo no estaría acá”

“Me llamo Gabriel. Nosotros estamos acá por el Centro Esperanza, y también gracias al papa, porque si no fuera por el papa yo no estuviera acá. Los primeros años que he estado acá he sufrido mucha discriminación y este fue el primer lugar donde no me discriminaron y todos me trataron por igual como un ser humano”, cuenta un joven.

Ellos forman parte de un grupo musical impulsado por León XIV durante su época de obispo, cuando todos lo llamaban Monseñor Roberto. Él sabía que la música, así como la religión, pueden tender puentes y luchar contra la discriminación que enfrentó y enfrenta aún la población venezolana en Perú.

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“Había mucha xenofobia, mucha discriminación a través de los medios amarillistas, él trataba siempre en cada eucaristía hacer que la comunidad cristiana peruana reflexionara sobre la comunidad venezolana. Entonces él trataba de decirles yo fui migrante, Jesús fue migrante y si ustedes me quieren a mí, y quieren a Jesús. Es bueno que ustedes también reflexionen y den una mano amiga y quieran como un prójimo a la comunidad venezolana”, explica Betania Rodríguez.

Comisión de Trata y Movilidad Humana

Ella es venezolana y vive en Ciudad Eten, a 30 minutos de Chiclayo, en el proyecto 13 Casas de la Villa San Vicente de Paúl, un proyecto que fue impulsado por el papa. En Chiclayo viven aproximadamente 15.000 venezolanos y la labor de León XIV no se limitó a la creación de refugios: fue por iniciativa suya que se creó la Comisión de Trata y Movilidad Humana en la Diócesis de Chiclayo. Desde allí articuló esfuerzos para lograr la regularización de la comunidad venezolana. Esfuerzos que perduran hasta ahora.

Yolanda Díaz, miembro de esta comisión y quien trabajó a su lado durante muchos años, subraya que “a partir de esta situación que tenían nuestros hermanos migrantes venezolanos que llegaron en el 2018 y con una afluencia muy grande, él llamó a la comisión y nos pidió que saliéramos en búsqueda de los migrantes, que escucháramos qué necesitaban. Él no nos dijo vayan y ayúdenlos, sino vayan, vean qué es su situación y qué podemos hacer por ellos”.

Hoy la comunidad venezolana en Chiclayo espera con ansia su regreso a casa. A estas horas se organizan ya para darle la bienvenida a las afueras del aeropuerto y acompañarlo hasta la ciudad.

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